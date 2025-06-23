Рубль может остаться крепким дольше, чем это ожидают на рынке

Курс рубля в третьем квартале 2025 года может быть неопределенным по отношению к остальным валютам в силу ряда причин, заявил РИАМО заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

«Возможно, третий квартал не даст четкой ясности участникам рынка в движении рубля по отношению к остальным валютам», — сказал он.

С одной стороны, с лагом на экспортной выручке будет сказываться снижение цен на нефть первой половины 2025 года. С другой стороны, будет плавно восстанавливаться потребительский спрос, который начинает реагировать на укрепление рубля в сегменте непродовольственных товаров, отметил эксперт.

По его мнению, не стоит ожидать резких движений в денежно-кредитной политике ЦБ в летние месяцы. Хотя на заседании совета директоров в июле возможно снижение ключевой ставки еще на 100 базисных пунктов.

Некоторый спрос на валюту может добавить туристический поток из России, добавляет Лушин.

«Таким образом, рубль имеет шансы остаться крепким дольше, чем многие этого ожидали. Диапазон в валютной паре юань-рубль 10,70-11,50, в долларе США 77,00-81,00», — прогнозирует финансист.