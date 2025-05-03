Рубль и юань назвали лучшими валютами для сбережений

В настоящее время покупка доллара не является самым стабильным вариантом для хранения сбережений. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрея Смирнова, в настоящее время самыми лучшими валютами для сбережений являются рубль, юань и дирхам ОАЭ, пишет РИА Новости .

«Покупка доллара не является самым стабильным вариантом по ряду причин: экономические и политические конфликты, риск ускорения инфляции и рецессии, высокая степень неопределенности внешней политики. В результате DXY достигает многолетних минимумов. В текущей ситуации покупка доллара имеет спекулятивный характер. Но чтобы избежать санкционных рисков, лучше обратиться к дирхаму, который „привязан“ к доллару», — поделился мнением аналитик.

По мнению экономиста, часть сбережений все-таки имеет смысл хранить в российской валюте, так как из-за высокой ставке, держащейся продолжительное время на уровне 21%, жители страны имеют возможность получать высокие проценты по депозитам.

Китайский юань — также подходящая для хранения сбережений валюта в текущих реалиях. На пользу выбора этой валюты указывают высокие обороты торговли в юанях между Китаем и Россией.