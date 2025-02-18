РСПП предложил ввести семейное налогообложение в России

Одна из инициатив касается введения ежегодного механизма индексации порогов дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ (15–22%). Организация предлагает использовать для этого динамику индекса-дефлятора — его каждый год устанавливает Минэкономразвития России на основе изменения текущих цен к базисному периоду.

С этого года в РФ для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка сохранится в размере 13%, от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и свыше 50 млн рублей — 22%. Россияне будут платить налог по более высокой ставке не со всей суммы, а только с части, превышающей установленный порог. По информации Минфина России, такие изменения затронут только 3% трудоспособного населения, или порядка 2,5 млн человек.

Применение индекса-дефлятора к прогрессивной шкале налогообложения в России приведет к росту порогов дохода, когда применяются повышенные ставки НДФЛ.

В проекте резолюции союза есть предложения Минфину России проработать механизм семейного налогообложения. Данная система предполагает расчет дохода человека для выплаты налога, исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и т. д. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое детей до 18 лет, у которых нет собственного заработка, то доход родителей суммируется и делится на четверых. Тогда государство исходит из того, что все заработанное одним из супругов перераспределяется на число членов семьи и учитывается при определении ставки.

Как считает замдиректора направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин, этот подход к налогообложению следует внедрить в России, потому что страна нуждается в кратном росте числа многодетных семей.

По мнению партнера МЭФ Legal Вадима Зарипова, введение в РФ этого предложения может стать одной из основных мер, направленных на улучшение демографического положения, так как семейное налогообложение способно сильно повлиять на решение о вступлении в брак и рождении ребенка.