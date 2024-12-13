Rostic’s сменит 97 ресторанов KFC в России

Владелец бренда Rostic’s приобрел компанию «Эй Кей Раша», которая контролировала около ста ресторанов KFC в России, сообщает РБК.

Сделка была закрыта 12 декабря, о ее стоимости не сообщается, пишет агентство со ссылкой на свои источники.

В России пока работают 97 ресторанов KFC, несмотря на уход владельца бренда из России после февраля 2022 года. Планируется, что до весны 2025 года все торговые точки перейдут под бренд Rostic’s.

Ранее сообщалось, что КFC отложит выход из бизнеса в России из-за налоговых процедур.