«Ростех» продает акции владельца БЦ возле Финляндского вокзала Петербурга

25% акций компании, владеющей бизнес–центром у Финляндского вокзала и заводом на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, «Ростех» продает за 1 млрд рублей, сообщает «Деловой Петербург» .

Торги планируется провести 3 июня. Начальная цена — 1,018 млрд рублей. Для участия в аукционе нужно внести задаток, который составляет около 102 млн рублей.

Это будет вторая попытка продажи акций ОАО «Авангард». Первая был в марте, тогда торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В документации к аукциону отмечается, что «Авангард» — участник исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), а еще у него есть текущие обязательства по контрактам в рамках исполнения ГОЗ и мобилизационное задание. Деятельность связана с разработкой и производством изделий микроэлектроники разного назначения и приборов на их основе. На конец 2025 года трудовой коллектив состоял из 250 человек.

Как говорится в отчете о финансовых результатах ОАО за 2024 год, «прочие доходы» тогда были 279,2 млн рублей, что составляет почти треть выручки (934 млн рублей). Но «прибыль от продаж» (то есть результат основной деятельности) оценивается только в 23,5 млн рублей, а после вычета процентов по кредитам (110 млн рублей) речь может идти об убытках предприятия.

Кроме того, в собственности «Авангарда» находится бизнес-центр «Финляндский».

