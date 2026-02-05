Рост «зеленых» трат бизнеса: как расходы на экологию бьют по карману россиян

Экологические решения промышленности напрямую влияют на экономику и общество. В России предприятия также увеличивают «зелёные» расходы, закладывая их в себестоимость товаров, тарифы ЖКХ и услуги. Отказ от экомодернизации чреват куда большими затратами — от ресурсного дефицита до социальных потрясений, заявил РИАМО председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори» Михаил Гончаров.

По его словам, российский бизнес тратит беспрецедентные средства на экологию. В 2023 году расходы компаний на охрану среды достигли 1,3 трлн рублей (+17,3% за год), значительно опередив инфляцию (~4%). Это повышает себестоимость продукции и тарифы. Более 900 млрд рублей ушло на текущие природоохранные операции, около 370 млрд рублей — на строительство новых очистных сооружений.

Одновременно государство ужесточает требования, что влечёт новые издержки. С 2025 года экосбор (плата за утилизацию) повышен на 15%, а плата за выбросы (НВОС) для крупных предприятий с 2026 г. будет расти ~на 5% ежегодно. Эти расходы компании перекладывают на потребителей — через удорожание товаров и коммунальных услуг, подчеркивает эксперт.

«Игнорирование экологии несёт серьёзные риски. Предприятия, не снижающие выбросы и не внедряющие очистные технологии, сталкиваются с штрафами и санкциями», — отмечает Гончаров.

В 2025 году, на фоне усиления экологического надзора, количество выявляемых нарушений природоохранного законодательства в промышленности оставалось сопоставимым с пиковыми значениями предыдущего года, что отражало рост требований к экологической дисциплине бизнеса. Нарушителям грозят крупные выплаты, а иногда приостановка работы или даже потеря предприятия в пользу государства. Это означает удар по прибыли и увольнения в промышленных регионах. Напротив, модернизация позволяет избежать таких шоков: вложения в энергоэффективные технологии уже сейчас снижают будущие издержки бизнеса, считает эксперт.

В 2025 году, по данным действующих систем мониторинга качества воздуха, в ряде российских промышленных городов регулярно фиксировались эпизоды неблагоприятного и опасного загрязнения атмосферы, включая случаи с индексом качества воздуха AQI выше 200, что по международной классификации соответствует уровню серьёзного риска для здоровья населения. Экологически обусловленные болезни и смертность ежегодно обходятся экономике в ≈200 млрд рублей недополученного ВВП, приводит данные председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори». К тому же усугубляется дефицит ресурсов: загрязнение пресных водоёмов достигло максимума за 10 лет, угрожая водоснабжению и требуя всё больших расходов на очистку.

«Промышленные решения в экологии формируют базу будущих цен, занятости и качества жизни. Внедрение чистых технологий требует инвестиций и временно повышает издержки (а значит, и цены). Но отказ от них ведёт к накоплению проблем, которые обойдутся гораздо дороже – от аварий с миллиардными штрафами до подрыва здоровья нации и социальных кризисов. Экомодернизация же — инвестиция в устойчивую экономику и более высокое качество жизни: сегодняшние траты на фильтры и энергоэффективность предотвращают будущие экологические и социальные потрясения», — резюмирует Гончаров.