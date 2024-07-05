Рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил почти 20%

За первые 5 месяцев 2024 года в Москве рост обрабатывающей промышленности вырос на 19,1%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На сегодняшний день в московской промышленности насчитывается более 4,2 тысячи предприятий и 725 тысяч специалистов в разных областях, в том числе токари, инженеры, проектировщики и операторы станков с ЧПУ.

«За январь — май этого года московские предприятия обрабатывающей промышленности нарастили выпуск почти на 20%. Их продукция востребована не только в столице, но и за рубежом. Например, продукция металлообработки составляет 18 процентов от общего объема поставок и пользуется высоким спросом на рынках СНГ, Турции, Китая, Египта и ОАЭ. Страны СНГ закупают фармацевтические товары, бытовую химию и косметику московского производства. Продукты питания и напитки от московских компаний поставляются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Армению и Азербайджан», — сообщил Ликсутов.

В настоящее время лидирующими отраслями промышленности являются бумажная, фармацевтическая, пищевая, а также высокотехнологичная. Развивать эту сферу удается благодаря существенной поддержке города — на текущий момент предприниматели могут воспользоваться более 20 антикризисными инструментами.

«Московские производства имеют возможность комбинировать сразу несколько антикризисных инструментов. Этим воспользовался, в частности, производитель отечественных банкоматов, который разместился в индустриальном парке «Руднево». При этом компания получила статус резидента особой экономической зоны, что дает значительные налоговые льготы — нулевой имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20 процентов составляет всего два», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.