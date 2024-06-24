Рост показателей социально-экономического развития зафиксирован в Павловском Посаде

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В Павлово-Посадском городском округе по итогам четырех месяцев 2024 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 26 млрд рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

83% от общего объема суммы отгрузки составили обрабатывающие производства — 21,5 млрд рублей, что более чем в два раза выше уровня за четыре месяца прошлого года. Рост достигнут во многом благодаря увеличению показателей в производстве пищевых продуктов до 8,7 млрд рублей, рост в 1,7 раза.

Оборот розничной торговли в округе составил 7 млрд рублей, в сравнении с показателями аналогичного периода предыдущего года рост в 1,5 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.