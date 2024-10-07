сегодня в 12:30

Рост ключевой ставки ЦБ до 20% — это базовый сценарий

Банк России может поднять ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября и это будет базовым сценарием в сложившихся условиях, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«В рамках поддержки экономики и рубля, в частности, на ближайшем заседании мы ожидаем рост ставки», — сказал эксперт.

По его мнению, в качестве базового сценария следует рассматривать увеличение ставки до 20%.

«Рост ставки обусловлен преобладанием проинфляционных рисков, поскольку параметры бюджета – 2024 говорят о возможных существенных дополнительных тратах до конца года», — комментирует Тимошенко.