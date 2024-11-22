Российской молодежи посоветовали начать заботиться о будущей пенсии

Депутат Бассараб: задуматься о пенсионных сбережениях молодежи нужно уже сейчас

Молодежь часто не задумывается о будущем, о том, как обеспечивать себя в старости, получит ли она достойную пенсию от государства. Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что начинать заботиться о пенсионных накоплениях стоит уже сейчас, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня вам, вроде бы, рано об этом говорить, но если вы начнете сегодня, то вы сможете сформировать достаточно внушительные пенсионные сбережения, которые помогут вам в дальнейшем обеспечить достаточно безбедное времяпрепровождение», — заявила парламентарий.

Бессараб отметила, что государство предлагает программу долгосрочных сбережений с софинансированием до 36 тыс. рублей в год, что может значительно укрепить финансовое положение в старости.

Депутат также акцентировала внимание на важности получения «белой» зарплаты и отказа от «серых» схем выплат, которые могут показаться выгодными, но не способствуют накоплению пенсионных коэффициентов. По ее словам, формируя максимальное количество коэффициентов ежегодно, можно значительно увеличить будущую пенсию, которая в среднем составляет около 24 тыс. рублей.