Российским работодателям не хватает вахтовиков

В России вырос спрос на работников-вахтовиков в разных сферах экономики и регионах, пишет газета " Известия ".

Больше всего вахтовиков не хватает в отрасли строительства. Число таких вакансий выросло более чем в четыре раза за год, при средней зарплате 136 657 рублей ежемесячно.

Вахтовиков ждут на добыче полезных ископаемых, аграрном производстве, курьерской доставке.

Особенно "челночных работников" не хватает в Башкирии, Красноярском крае, Иркутской области, Москве и Свердловской области, пишет издание со ссылкой на специализированные кадровые агентства.

Наиболее высокую оплату труда для вахтовиков предлагают в Калининграде - 151 768 рублей в месяц, в Томске - 150 695 рублей в месяц и Иркутске - 150 172 рубля в месяц.

Лучше других профессий оплачивается труд программистов. Им готовы платить 200 тыс. рублей в месяц, указано в материале.