Российским бюджетникам увеличат зарплату

Правительство собирается провести индексацию заработных плат сотрудников бюджетной сферы в следующем году. Поправки уже внесли в Государственную думу, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Ведомости» .

На 13,2% собираются увеличить заработную плату нескольким категориям граждан. Среди них — доктора, учителя в школах, преподаватели в университетах, ученые, социальные работники.

Также индексация зарплат ждет и некоторых силовиков. Например, на 4,5% увеличат оклад судьям, сотрудникам СК, прокурорам, государственным служащим федерального уровня и работникам госучреждений.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что в 2025 году нужно отработать новую систему оплаты труда. Она была установлена в майских указах, однако ее требуется улучшить, чтобы во всех регионах РФ зарплата у бюджетников была почти одинаковая.