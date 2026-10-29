Российский виски дорожает быстрее импортного: полка меняется
«Ценозавр»: отечественный виски подорожал на 14,8%, импортный — на 4,2%
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Средняя цена на виски объемом 0,5 литра в России за год выросла на 9,5% и достигла 1078 рублей за бутылку, при этом отечественный напиток подорожал заметно сильнее импортного, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
Такая разница в стоимости наблюдается по сравнению с октябрем 2025 года.
При этом динамика цен на отечественный и импортный напиток заметно различается. Российский виски подорожал на 14,8% — его средняя цена теперь составляет 788,2 рубля за бутылку. Импортный виски прибавил в цене лишь 4,2%, а его средняя стоимость достигла 1366,1 рубля.
На фоне роста цен и изменения спроса полка крепкого алкоголя может меняться, отмечают эксперты.
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