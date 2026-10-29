Российский виски дорожает быстрее импортного: полка меняется

Средняя цена на виски объемом 0,5 литра в России за год выросла на 9,5% и достигла 1078 рублей за бутылку, при этом отечественный напиток подорожал заметно сильнее импортного, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Такая разница в стоимости наблюдается по сравнению с октябрем 2025 года.

При этом динамика цен на отечественный и импортный напиток заметно различается. Российский виски подорожал на 14,8% — его средняя цена теперь составляет 788,2 рубля за бутылку. Импортный виски прибавил в цене лишь 4,2%, а его средняя стоимость достигла 1366,1 рубля.

На фоне роста цен и изменения спроса полка крепкого алкоголя может меняться, отмечают эксперты.

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