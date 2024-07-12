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Российский рынок не адаптировался к остановке торгов долларами

Спустя месяц после остановки биржевых торгов долларом и евро российский рынок не адаптировался к новым условиям. Это связано с прозрачностью формирования курса, низкой ликвидностью и высокой волатильностью, сообщает РБК .

Биржевые торги долларом и евро в РФ были остановлены 12 июня, а Банк России перешел к новой методике расчета официального курса этих валют — при помощи данных о конверсионных операциях банков.

По словам экспертов, разные индикаторы курса доллара в новых условиях могут показывать разную динамику, прозрачность рынка сокращается. Об отсутствии индикаторов торговли долларов и евро на межбанке рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«У участников рынка возникают вопросы о возможности манипуляции курсом», — отметил он.

Аналитик «Финама» Александр Потавин отметил, что курсы валют к рублю демонстрировали высокую волатильность, их движение происходило по-разному.

После исчезновения биржевой торговли евро и доллара какое-то время эксперты говорили о полной анархии по определению курса валют ряда развивающихся стран.

На данный момент наличная валюта, как и раньше, доступна в обменниках по курсу, который близок к официальному и условно биржевому.