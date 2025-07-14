Юноша из Подмосковья показал лучший результат на олимпиаде школьников

«Нельзя не сказать о тех ребятах, которые показали исключительные результаты. Лучший результат в России показал Александр Васильев-Каменский, обучающийся в физмат-лицее № 5. Сейчас он призер 5 олимпиад заключительного этапа», — сказала Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также в лидеры заключительного этапа олимпиады вошли: Марина Целищева из гимназии № 1 города Жуковский, Александр Петрашень — ученик физмат-лицея № 5 города Долгопрудный и Федор Хоменко из лицея № 14 им. М. М. Громова в Жуковском.

Ранее Воробьев выразил благодарность директорам школ и учителям за качественную подготовку олимпиадников.

«Сегодня мы послушаем результаты наших детей по итогам экзаменов в 9 и 11 классах, участия в олимпиадах. Здесь, что приятно, и я хочу поблагодарить наших директоров школ — они возглавляют команды каждого педагога, которые дают хороший результат. То есть мы растем по количеству участников олимпиады, призеров, победителей олимпиад — муниципальной, региональной и Всероссийской», — сказал губернатор.