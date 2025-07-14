Юноша из Подмосковья показал лучший результат на олимпиаде школьников

Общество

Четверо учеников из Подмосковья показали выдающиеся результаты на Всероссийской олимпиаде школьников, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Нельзя не сказать о тех ребятах, которые показали исключительные результаты. Лучший результат в России показал Александр Васильев-Каменский, обучающийся в физмат-лицее № 5. Сейчас он призер 5 олимпиад заключительного этапа», — сказала Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также в лидеры заключительного этапа олимпиады вошли: Марина Целищева из гимназии № 1 города Жуковский, Александр Петрашень — ученик физмат-лицея № 5 города Долгопрудный и Федор Хоменко из лицея № 14 им. М. М. Громова в Жуковском.

Ранее Воробьев выразил благодарность директорам школ и учителям за качественную подготовку олимпиадников.

«Сегодня мы послушаем результаты наших детей по итогам экзаменов в 9 и 11 классах, участия в олимпиадах. Здесь, что приятно, и я хочу поблагодарить наших директоров школ — они возглавляют команды каждого педагога, которые дают хороший результат. То есть мы растем по количеству участников олимпиады, призеров, победителей олимпиад — муниципальной, региональной и Всероссийской», — сказал губернатор.