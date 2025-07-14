Губернатор поручил внимательнее подходить к поиску учителей в школы Подмосковья

«Понятно, что в растущей системе, я часто это говорю, мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к поиску их — это непростая задача. Хочу поблагодарить те команды, которые этим занимаются, у которых полностью штат укомплектован. Есть территории, сложные территории — сразу должен сказать, где поиску учителей <...> мы должны, безусловно, помогать: может быть, какие-то специальные программы, может быть, больше за аренду платить, может быть, больше усилий на поиск», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что поиск новых учителей должен вестись более результативно.

«Получается, сегодня и медицина, и образование, и, наверное, любая другая сфера говорит нам о том, что если мы не будем заботиться о тех, кто работает на линии, работает в классах, работает в кабинетах, сложно рассчитывать на то, чтобы удовлетворенность, снижение <...> жалоб было заметным», – отметил губернатор.