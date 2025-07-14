В Серпухове состоялся областной спортивный фестиваль «Фитнес день»

В парке имени Олега Степанова Серпухова во второй раз состоялся областной спортивный фестиваль «Фитнес день», объединивший людей с инвалидностью со всего Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами мероприятия выступили физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Равные возможности», учреждения спорта, партнеры и волонтерские объединения.

С приветственными словами к участникам обратились депутат Московской областной думы, руководитель Серпуховского отделения Московской областной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета депутатов Федор Чудинов.

Фестиваль объединил участников из Чехова, Электростали, Климовска, Пущино, Подольска, Серпухова.

Перед началом соревновательной части для спортсменов были организованы энергичная разминка, а также флешмоб от участников проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие». Гости праздника состязались в таких адаптивных видах спорта, как скандинавская ходьба, бочча, дартс, пинг-понг, броски в баскетбольное кольцо. Кроме того, большой интерес вызвали адаптивные игры: джаколло, кольбуто и корнхолл, требующие меткости и стратегического мышления.

Помимо этого, работали интерактивная фотозона, проводился мастер-класс по фигурному вождению на колясках, была подготовлена концертно-развлекательная программа «Открытый микрофон».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.