Студенты Президентской программы при ГУУ познакомились с ЦУ ЖКХ Подмосковья

Министерство ЖКХ Московской области организовало экскурсию в областной дом правительства для студентов президентской программы подготовки управленческих кадров при Государственном университете управления. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Участникам продемонстрировали работу:

центра управления регионом;

областного Информационного центра

Один из студентов поделился впечатлениями о визите.

«Больше всего, конечно, поразил масштаб и то, насколько в подмосковной системе управления ЖКХ все продумано — мониторинг обращений граждан, структура реагирования, контроль работы коммунальных служб. Это уровень, к которому хочется тянуться», — сказал студент.

В ходе экскурсии министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев пообщался с проректором ВУЗа Дмитрием Брюхановым. Итогом встречи стала договоренность о дальнейшем взаимодействии, включающем организацию студенческой практики в ведомстве и разработку специализированного учебного курса.

«За квалифицированными кадрами — будущее ЖКХ, поэтому одна из наших задач — привлекать таких молодых амбициозных специалистов, способных быстро решать задачи, адаптироваться, осваивать новые технологии и принимать управленческие решения. Особое внимание уделяем не только поиску кадров из вне, но и трансформации нашего учебно-курсового комбината при министерстве, который взращивает профессионалов отрасли с 1969 года», — отметил Кирилл Григорьев.

В завершение встречи исполнительный директор торгового управления Сбербанка Никита Неверов выступил с презентацией, посвященной ключевым навыкам современного управленца.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.