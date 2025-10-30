Российский ритейлер открыл 3500 магазинов по франшизе

В российской рознице наметилась устойчивая тенденция к консолидации и сотрудничеству. Вместо того чтобы соперничать с сетевыми гигантами, частные магазины все чаще выбирают взаимовыгодное партнерство, в том числе через франчайзинг. Франшиза «ОКОЛО», например, дает возможность опытным предпринимателям развивать свои розничные магазины при помощи инструментов Х5, сообщает пресс-служба бренда.

В октябре текущего года в подмосковных Люберцах начал работу 3500-й магазин бренда. В рамках франшизы ритейлер инвестирует в развитие партнера, дает ему доступ к различным аналитическим и маркетинговым инструментам, а также технологиям, которые существенно влияют на клиентский опыт

Событие дополнилось еще одним поводом — ритейлер запустил обучающую программу для действующих и будущих франчайзи «ОКОЛО — Секреты успеха», где партнеры-амбассадоры поделятся реальным опытом взаимодействия с Х5. Партнер-амбассадор «ОКОЛО» — это успешный франчайзи-практик, который готов передавать знания и лайфхаки. Отельная тема обучения — инструменты, которые предоставляет ритейлер. Например, сегодня франчайзи бренда «ОКОЛО» могут пользоваться десятками цифровых и маркетинговых инструментов ритейлерами.

«Мы хотим, чтобы действующие и будущие партнеры смогли своими глазами увидеть, как работает ценностное предложение франшизы „ОКОЛО“, оценить возможные инструменты, „примерив“ их на свой бизнес, и по итогу забрать с собой самые эффективные практики», — отметил управляющий директор «ОКОЛО», Игорь Плетнев.

На текущий момент магазины бренда расположены в 47 регионах России — от Калининграда до Забайкалья. Обучающие проекты, построенные на передаче практических знаний, превращаются в центральный элемент для стабильного и долгосрочного развития малых предпринимателей.