Российский Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

Минфин РФ определился с требованиями к вкладам, по которым с 2025 года будут действовать льготы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Срок действия такого депозита, по условиям банковского договора, должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов — производиться в конце срока действия, сообщает РБК .

В марте нынешнего года российские власти предложили внести изменения в порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам так, чтобы не было «налоговой несправедливости» для тех клиентов, у которых есть долгосрочные депозиты. Такие вкладчики должны иметь возможность сохранять «несгораемую» или не облагаемую налогом сумму, выпадающую на один из годов до окончания действия вклада.

Ранее сообщалось, что новый подход затронет вклады сроком от одного года, теперь его увеличили до 15 месяцев.

Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в нынешнем году.