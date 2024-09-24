Российский комик рассказал о яйцах в Нью Йорке по 370 рублей

Стендап-комик и блогер Илья Коваль, которыq переехал в Нью-Йорк, рассказал о стоимости продуктов в США, сообщает Lenta.ru .

По его словам, он покупает еду в магазинах Trader Joe’s, так как уверен в их натуральности и безопасности. При этом продукты в них стоят недорого.

Как уточнил комик, 12 яиц стоят 4 доллара (порядка 370 рублей), бекон — 5 долларов (около 465 рублей), макароны — 1 доллар (примерно 93 рубля), сыр — 4 доллара, огурцы — 2,5 доллара (порядка 230 рублей).

В неделю блогер тратит на продукты от 50 до 100 долларов.

Ранее блогер Илья Варламов* побывал в Японии. Он тоже обратил внимание на стоимость продуктов. По его словам, фрукты и ягоды в супермаркетах дорогие. Так, один банан стоит 354 рубля.

*признан в России иностранным агентом.