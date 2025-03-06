Российский авторынок упал в феврале впервые за 2 года

В феврале в стране продали 78 тыс. новых легковых автомобилей. Как отметили эксперты, месячный показатель на 25% меньше, чем в февраля 2024 года, сообщает «Автостат» .

Отечественный авторынок показал отрицательную динамику впервые с апреля 2023 года, т. е. за последние практически два года

До этого было снижение в марте 2023 года (-11%), а потом авторынок РФ непрерывно рос. Более того, февральские показатели стали на 12% хуже январских, а такое наблюдается довольно редко. В последний раз это было в феврале 2015 года.

Кроме того, объем продаж в 78 тыс. машин является самым маленьким с июня 2023 года, т. е. за 21 месяц.