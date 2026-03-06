Российский авторынок начал 2026 год с отрицательной динамики: в январе продажи новых легковых автомобилей сократились на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом РИАМО сообщил заместитель генерального директора по развитию дилерской сети AVIOR Андрей Харламов.

«Довольно очевидно, что связано это с массовым повышением цен на фоне роста утильсбора и изменения НДС, а также с высокой ключевой ставкой, сделавшей кредиты недоступными для значительной части покупателей. Несмотря на то, что ключевую ставку снижают уже шесть раз подряд, по итогам года рынок легковых авто с высокой вероятностью останется на уровне 2025 года — многое будет зависеть от дальнейшей монетарной политики ЦБ и динамики курсов валют», — сказал Харламов.

По словам эксперта, на рынке нового, легкого коммерческого транспорта, цены демонстрируют стабильность с сохраняющейся тенденцией к росту. Две основные причины — это сохраняющаяся высокая стоимость кредитов и лизинга, а также валютная составляющая в себестоимости, которая при текущей курсовой волатильности не позволяет производителям и импортерам идти на снижение. Определенную поправку вносит и обновленный утилизационный сбор на технику. Рынок постепенно переходит в фазу рационального спроса, где клиенты все чаще оценивают не только цену покупки, но и общую стоимость владения.

Ситуация на рынке подержанных коммерческих автомобилей иная. На рынок «вторички» хлынул большой объем техники, возвращаемой из лизинга по договорам 2-3-летней давности. Это увеличивает предложение. Однако и покупательская способность в этом сегменте также ограничена дорогими кредитами.

«Несмотря на это, можно ожидать большей гибкости от продавцов и торга, особенно на популярные модели с небольшим пробегом. В целом, прослеживается тенденция: малый и средний бизнес, который ранее ориентировался исключительно на новый транспорт, сейчас начинают рассматривать для расширения парка варианты с пробегом, и достаточным количеством запасных частей, сервисной инфраструктуры для них», — объяснил Харламов.

При этом важно понимать, что выбор в пользу «вторички» требует еще более тщательной диагностики, так как экономия на входе не должна обернуться простоями в будущем.

«По нашему мнению, наиболее выгодное время для приобретения как нового, так и подержанного коммерческого транспорта продлится вплоть до середины весны. С наступлением строительного и логистического сезона спрос на такие машины, скорее всего, увеличится, что сделает покупку менее выгодной для малого и среднего бизнеса в будущем», — заключил автоэксперт.

