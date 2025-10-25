Российский автомобильный рынок рухнет в 2026 году на 40%

Резкий спад ожидается на отечественном авторынке в следующем году. Аналитики автобизнеса и автодилеры считают, что он может рухнуть на 40%, сообщает Газета.ru .

В аналитическом агентстве «Автостат» отметили, что продажи новых машин в I квартале следующего года будут примерно 80-90 тыс. авто в месяц. А в октябре 2025 года ожидается, что этот показатель составит более 150 тыс. новых легковушек. Это похоже на ситуацию начал текущего года, тогда тоже специалисты наблюдали сильный спад.

«С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин будут проданы „заранее“: в сентябре–октябре спрос активизировался в связи с предстоящим повышением утильсбора, и тот, кто откладывал решение о приобретении автомобиля, лучше купит его сейчас», — уточнил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Он также напомнил, что цены на машины в новом году вырастут.

В дилерском холдинге «Рольф» считают, что большой спад на авторынке будет из-за роста утильсбора, налогов и стремления жителей РФ купить машины до подорожания.

Директор по продажам новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов отметил, что с 1 января 2026 года в стране проиндексирую тариф утильсбора, а до этого еще изменится порядок его начисления.

Как заявил бывший глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, если в следующем году продажи авто в РФ по итогу будут такими же, как в 2025 году, то это можно будет считать успехом.

Кроме того, из-за высокой ключевой ставки в России снижается объем выданных банками автокредитов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.