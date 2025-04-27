Российские зоомагазины теряют покупателей, которые переходят на маркетплейсы

По итогам прошлого года, специализированные магазины товаров для животных показали рост продаж. Однако в 2025 году покупатели чаще выбирают более дешевые товары на маркетплейсах и в продуктовых магазинах, сообщает «Коммерсант» .

По данным оператора фискальных данных «Такском», в I квартале текущего года продажи товаров для животных снизились в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно сокращение спроса на домики для животных (-32,4%), наполнители для туалетов (-11,7%), сухой и влажный корм (-5,8% и -4,6% соответственно), лежанки (-3,9%), ошейники (-3,6%) и лакомства (-2,1%).

В I квартале 2025 года продажи зоотоваров поддерживал спрос на средства для защиты животных от блох и клещей из-за раннего начала сезона обработки. При этом покупатели чаще приобретают их в крупных продуктовых магазинах из-за более низких цен.

Эксперты утверждают, что причиной снижения продаж зоотоваров при росте среднего чека может являться предпочтение покупателей больших объемов продукции для животных с доставкой из маркетплейсов и интернет-магазинов.