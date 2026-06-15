Российские власти разрешили НПЗ выпускать бензин «Евро-3»

Российским НПЗ временно разрешили выпускать бензин экологического класса «Евро-3», чтобы снизить риск дефицита топлива. Эксперты предупредили о рисках для современных автомобилей, сообщает АБН24 .

Бензин «Евро-3» не соответствует действующим требованиям ЕАЭС по содержанию серы и ряду других параметров. Эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил решение ростом потребления, августовским пиком спроса и ремонтами на НПЗ.

По словам Юшкова, власти уже обнулили импортную пошлину на бензин, ограничили экспорт и обсуждают поставки нефтепродуктов из Беларуси. Временное снижение требований к качеству топлива стало еще одной мерой для насыщения рынка.

Автоэксперт Евгений Ладушкин отметил, что старые атмосферные моторы почти не почувствуют перехода на «Евро-3». Но двигатели с непосредственным впрыском, турбонаддувом и сложными системами очистки выхлопа могут быстрее покрываться нагаром, а масло — стареть из-за повышенного содержания серы.

Сильнее всего рискуют дизельные машины стандарта «Евро-5» с сажевыми фильтрами, AdBlue и катализаторами. При поломке дилер может отказать в гарантии, если в инструкции указано топливо «Евро-5». Законно отключить экологические системы также нельзя.

Отдельная проблема касается свапнутых автомобилей со современными форсированными моторами в старых кузовах. Такие агрегаты особенно зависят от качества топлива и плохо подходят для эксплуатации на бензине низкого экологического класса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.