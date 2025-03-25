Российские власти намерены ужесточить проведение платежей для экстремистов

Росфинмониторинг предложил ужесточить контроль за финансовыми операциями лиц из перечня террористов и экстремистов. Согласно законопроекту, они должны будут использовать спецсчета и согласовывать операции с ведомством, исключение — гуманитарные платежи и обязательные выплаты, сообщает РБК .

Сейчас такие лица могут проводить операции на сумму до 10 тыс. рублей в месяц на члена семьи для обеспечения собственной жизнедеятельности. Однако, как отмечают правоохранители, эти средства нередко используются для финансирования терроризма в том числе теми, кто объявлен в розыск. На октябрь 2024 года в розыске находилось 4,9 тыс. лиц из перечня террористов и экстремистов.

Для согласования операций со специальными счетами потребуется подать заявление в Росфинмониторинг с указанием подробной информации. Ведомство рассмотрит запрос в течение 10 рабочих дней и может наложить ограничения.

Банки обяжут останавливать проведение операций физлиц, которые находятся в розыске и включены в перечень террористов и экстремистов.

Новые меры затронут всех лиц из перечня, независимо от их местонахождения. Это особенно актуально для тех, кто скрывается за границей, но чьи родственники остались в России.

Законопроект уже одобрен правительственной комиссией после общественных обсуждений в октябре 2024 года.