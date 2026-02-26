Российские регионы закрыли бюджеты с рекордным дефицитом

Бюджеты регионов России по итогам 2025 года зафиксировали рекордный дефицит в 1,478 трлн рублей, что в 3,6 раза больше, чем в 2024 году, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным агентства АКРА, проблема нехватки средств возникла сразу в 74 регионах страны. Лидерами по абсолютному размеру дефицита оказались Москва (229 млрд рублей), ЯНАО (84 млрд рублей) и ХМАО (72 млрд рублей).

Основной причиной финансовых проблем стало снижение поступлений налога на прибыль — компании начали получать меньше доходов, что особенно сильно повлияло на сырьевые регионы. В Республике Коми поступления сократились вдвое, а в Оренбургской области — на 40%.

Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительство направило около триллиона рублей из ранее накопленных резервов. Оставшаяся часть нехватки средств была восполнена за счет дорогостоящих займов у банков на сумму 449 млрд рублей. Несмотря на увеличение поступлений от НДФЛ на 12%, региональные расходы росли значительно быстрее доходов. Это связано с необходимостью выполнения социальных обязательств и развития инфраструктуры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме заявил, что российский валовой внутренний продукт (ВВП) за последние 3 года вырос более чем на 10%.

