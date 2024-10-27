Российские компании назвали даты выплат дивидендов по акциям

Российские компании объявили даты, когда планируют выплатить дивиденды акционерам за последние девять месяцев, эксперты считают, что выплаты в 2024 году составят триллионы рублей, пишет РБК .

Аналитики издания подчеркивают, что вся приведенная информация носит ознакомительный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций. Компании России назвали даты выплат дивидендов.

Так, купить ценные бумаги «ТКС Холдинга» под дивиденды можно до 22 ноября. Совет директоров рекомендовал компании выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года по 92,5 рубля за акцию. При таком раскладе дивдоходность составит около 3,79%.

Последний день для покупки акций SFI — 28 ноября. Совет директоров рекомендовал выплатить по 113,8 рублей за акцию по итогам девяти месяцев с начала 2024 года. Это дает около 8,46% дивдоходности.

Акции банка «Авангард» под дивиденды можно купить до 29 ноября. За вышеуказанный период совет директоров рекомендовал выплатить по 68,16 за акцию. Дивдоходность составит примерно 8,09%.

Купить акции «Инарктики» под дивиденды можно до 29 ноября. Рекомендация по выплатам составляет 20 рублей за акцию. Дивдоходность при таком раскладе составит 3,39%. Акции компании «Полюс» можно покупать до 13 декабря под дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2024 года по 1301,75 рубль на одну акцию. Это дает около 9% дивдоходности. За акции ЛУКОЙЛа можно получить по 514 рублей, если купить их под дивиденды до 16 декабря. Именно такую рекомендацию по выплатам дал совет директоров. Это дает около 7,6% дивдоходности.