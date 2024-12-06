Российские издательства повышают цены на книги с 2025 года

Гендиректор издательства «Эксмо»: с января цены на книги увеличатся на 7%

Российские издательства повышают цены на книги. Ожидается, что печатная продукция подорожает примерно на 7% с января 2025 года.

«Не только стоимость полиграфии выросла, но и затраты на склад, вырос курс доллара, соответственно, и затраты на права. Налоги в следующем году вырастут», — рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что конкурировать с маркетплейсами в плане зарплат сложно, а людей не хватает.

По его словам, все это входит в себестоимость книги и повлияет на цену, поэтому с января планируется увеличить стоимость ориентировочно на 7%.

Издатель добавил, что с повышением цен спрос уменьшается, но от этого, к сожалению, никуда не уйти.