Российские грузоперевозчики меняют цены в борьбе за выживание

Российский рынок логистики переживает один из самых сложных периодов за последние годы. По данным отраслевых экспертов, около 30% автоперевозчиков заявили о рисках банкротства в 2025 году, что заставляет компании кардинально пересматривать ценовую политику и активно использовать различные формы стимулирования спроса, сообщил РИАМО коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

Основной драйвер кризиса — резкое снижение маржинальности бизнеса на фоне роста издержек. Стоимость инвестиционных издержек в логистике в январе 2025 года выросла на 11,3% к аналогичному периоду прошлого года, при этом средние ставки на перевозки упали на 12,1%. С учетом инфляции реальное снижение стоимости услуг оценивается примерно в 25%.

В условиях нестабильного спроса и высокой ценовой конкуренции грузоперевозчики применяют различные меры: от прямых скидок до спецтарифов на слабозагруженные направления. Кроме того, ставки могут фиксироваться на определенный период, объясняет коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

По его словам, транспортные компании вынуждены искать баланс между сохранением рентабельности и удержанием клиентов.

Особенно эффективными акции показывают себя в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Там, где важен каждый рубль, любое предложение, позволяющее сэкономить 5–10% или получить сопутствующую услугу бесплатно, воспринимается как конкурентное преимущество. Акции помогают оживить неактивные направления», — отмечает эксперт.

Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление ценового давления на рынке. В условиях, когда спрос на автомобильные грузоперевозки снизился на 14% в первом квартале 2025 года по сравнению с концом 2024 года, системы скидок и персонализированных предложений становятся не маркетинговым инструментом, а вопросом выживания для транспортных компаний.