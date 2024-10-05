Российские банки предложили варианты использования цифрового рубля в кредитовании

«Мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. При этом ряд кредитных организаций опасается, что цифровой рубль может «отнять у них хлеб».

По словам депутата, популярность данного способа оплаты будет зависеть от качества разъяснительной работы, которую необходимо провести с населением и бизнесом. Также важную роль будут играть параметры и преимущества, заложенные в функционал цифрового рубля.

Аксаков добавил, что все операции с цифровыми рублями для россиян будут бесплатными. Средства, находящиеся на счетах цифрового рубля, не будут приносить процентный доход, однако использование таких счетов может обеспечить более высокий уровень безопасности и снизить стоимость транзакций.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще обменивать доллары, чем евро. Так, в сентябре в России количество конвертаций долларов было в 2,6 раза больше, чем европейской валюты.