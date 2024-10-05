Россияне стали чаще обменивать доллары, чем евро

Исследование показало, что в РФ сентябре количество конвертаций долларов было в 2,6 раза больше, чем евро, сообщает ТАСС .

В исследовании банка «Русский стандарт» отмечено, что доллары США в прошлом месяце на 18% чаще продавали, чем приобретали, а евро — на 76%.

При этом жители РФ предпочитают наличный обмен валюты. В сентябре 93% всех конвертаций проведено в офлайне, а только 7% — онлайне. И по сумме операций лидировал наличный обмен. Соотношение в его пользу было 70% против 30% у безнала.

По статистике банка, в первый осенний месяц средний чек одной валютообменной операции с долларами был 681 доллар, а с евро — 532 евро.