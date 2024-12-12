Российские банки не хотят переходить на цифровой рубль

Анатолий Козлачков, возглавляющий Ассоциацию банков России (АБР), на парламентских слушаниях по финансовому рынку, состоявшихся 12 декабря в Госдуме, заявил, что российские банки высказывают нежелание переходить на цифровой рубль, ссылаясь на высокие затраты, которых это потребует, сообщает Инфо24 .

По мнению Козлачкова, учреждения обеспокоены возможным оттоком ликвидности и затратами, связанными с переходом на цифровую валюту. Предварительные расчеты АБР показывают, что адаптация к цифровому рублю может обойтись каждому банку в 100 миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что капитал некоторых банков с основными лицензиями составляет менее 300 миллионов рублей.

«Пропорции издержек по внедрению цифрового рубля следует скорректировать — или дифференцировать подходы с учетом специфики игроков», — отметил Козлачков в своем обращении к депутатам Госдумы.

Высказывания о беспокойствах банков вызвали недовольство у главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который признался, что не понимает, почему банковское сообщество высказывает критику относительно цифрового рубля.