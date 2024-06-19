Российские банки начали останавливать прием заявок на льготную ипотеку

Несколько крупных отечественных банков перестали принимать от клиентов заявки на льготную ипотеку. Сейчас участники рынка купируют спрос на такие кредиты перед завершением массовых госпрограмм 1 июля, сообщает РБК .

С 18 июня завершил прием заявок по льготной ипотеке под 8% Промсвязьбанк (ПСБ). Ранее аналогичное решение приняли в банках «Россия» и «Ак Барс».

Кроме того, в Telegram-канале «Ипотека и недвижимость» разместили информацию, что с 19 июня обращения за семейной и льготной ипотекой не будет обрабатывать МТС-Банк, а с 21 июня — «Почта Банк». А еще «Альфа-банк» уведомил клиентов, что заявки на льготные кредиты на приобретение дома, которые поданы после 17 июня, скорее всего не успеют выйти на сделку до 1 июля.

Как объяснила руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, в большинстве банков цикл завершения ипотечной сделки с клиентом — от заполнения заявки, одобрения, сбора всех необходимых документов и подписания — составляет в среднем 1 месяц. Поэтому есть риск не успеть сделать все нужные процедуры до 1 июля.