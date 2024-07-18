Российская компания пытается запретить ввоз с Украины шампуня «Утята КРЯ-КРЯ»

Права на товарный знак «КРЯ-КРЯ» принадлежат российской компании «Доминанта», которая в свою очередь выкупила их у болгарской организации. Отечественная фармкомпания выяснила, что в РФ ввозится детский шампунь с подобным наименованием — «Утята КРЯ-КРЯ» производства украинской «Пираны», а потому обратилась в Федеральную антимонопольную службу.

«Доминанта» считает, что схожий украинский бренд нельзя ввозить в Россию без ее ведома и согласия, так как из-за этого у покупателей может возникнуть путаница с производителем продукции. Однако ФАС не признала никаких нарушений.

Фармкомпании пришлось обжаловать решение ведомства в суде, но и там ее ждал провал. Суд признал организации конкурирующими, но значительных сходств между их продукцией не увидел. Помимо этого, украинские шампуни выставлялись только на маркетплейсах, из-за чего, по мнению суда, смешения между товарами не возникало.

В итоге отечественная компания подала жалобу в Верховный суд, но ее пока что не рассмотрели. Не согласна «Доминанта» и насчет несхожести товаров. Российская компания с 2015 года пыталась вывести на Украину свой продукт, но получала там отказ в регистрации бренда из-за уже существующей местной марки, тогда как в РФ украинскую продукцию не посчитали схожей с отечественной и реализовали.