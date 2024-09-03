Россияне все более охотно инвестируют свои сбережения в защитные активы

Эксперт Жукова: инвестиции в монеты гораздо легче, чем в слитки золота

Граждане России все чаще отдают предпочтение защитным активам для инвестиций своих сбережений. Финансовый эксперт Наталья Жукова рассказала, что вложения в золото имеют как плюсы, так и минусы, сообщает АБН24 .

Золото рассматривается как защитный актив, который инвесторы применяют в периоды нестабильности, считает эксперт. Стоимость золота возрастает, когда спрос на него увеличивается.

Существует множество способов вложить средства в золото: можно приобретать слитки, монеты, открывать металлические счета или инвестировать в ценные бумаги. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Слитки — это физическое золото высокой пробы. Одним из минусов является необходимость в надежном месте для хранения. Кроме того, существует разница между покупкой и продажей, составляющая от 10 до 15%. Инвестиции в слитки рекомендуется рассматривать как долгосрочные, сроком не менее 5 лет, отметила финансовый эксперт.

Инвестировать в монеты гораздо проще, чем в слитки. Их легче приобретать и реализовывать, поделилась Жукова. Кроме того, их можно коллекционировать и дарить. Тем не менее, у них также есть свои недостатки.

«Нужно надежное место для хранения, нужно хранить в капсулах, разница между покупкой и продажей 10-15%. НДФЛ 13%», — уточнила специалист.

Металлический счет — виртуальное владение металлом. Открыть такой счет можно через банковское приложение. Обслуживание бесплатное. Доступно инвестирование любой суммы. Предоставляются дополнительные проценты на остаток. Специальные условия хранения не требуются. Однако существуют и недостатки: счет не подлежит страхованию, и придется уплатить НДФЛ в размере 13%.

Существует широкий выбор ценных бумаг, включая акции компаний, занимающихся добычей золота, паевые инвестиционные фонды и фьючерсные контракты, однако потребуется оплата НДФЛ 13% и брокерских комиссий, а также наличие определенных знаний.