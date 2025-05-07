Россияне возмущены: зарплаты женщин-руководителей на треть ниже, чем у мужчин

В РФ доход женщин на руководящих должностях оказался ниже на 31%, чем у мужчин

По данным Росстата, средняя начисленная заработная плата у женщин-управленцев составляет 110,6 тыс. руб., а у мужчин — 159,3 тыс. руб. Доход прекрасного пола на руководящих позициях на 31% ниже. Половина россиян против такой дискриминации: 51% уверены, что зарплата женщин должна быть не ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях, сообщили РИАМО в кадровой компании UTEAM.

Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко отметила, что разница в уровне заработных плат сохраняется вопреки тому, что число женщин на руководящих постах в России стабильно растет. В 2024 году 38% женщин, претендовавших на управленческие должности, в итоге получили предложение от работодателя.

«В 2023 году эта доля составляла 34%, а в 2021 году — всего 23%. То есть, с одной стороны, дискриминации по половому признаку среди высшего менеджмента становится меньше, но остается вопрос неравенства зарплат», — объяснила Антоненко.

Женщины сами занижают требования к зарплате

Интересно, что женщины сами склонны рассчитывать на меньший размер зарплаты, чем мужчины. По данным hh.ru на начало 2025 года, мужчины, которые разместили резюме в сфере высшего менеджмента, в среднем рассчитывают на зарплату в 157,7 тыс. руб., а женщины — на 123 тыс. руб., что на 22% ниже.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова заявила, что в отдельных случаях разница еще более заметная: например, зарплатные ожидания мужчин, претендующих на вакансии руководителей отдела клиентского обслуживания, составляют 147 тыс. руб., а женщин — 100 тыс. руб., что на 32% меньше.

«Разница в зарплатных ожиданиях руководителей отделов логистики составляет 31% (146,1 тыс. руб. у мужчин против 101,3 тыс. руб. у женщин), руководителей групп разработки — 30% (288,7 тыс. руб. у мужчин против 201,9 тыс. руб. у женщин)», — рассказала Игнатова.

Причины разницы в зарплатах

Во многом такая разница связана с тем, что женщины и мужчины руководят коллективами в разных секторах экономики. Женщин-директоров чаще можно встретить в рознице, маркетинге, в сфере услуг для бизнеса, образовании — эти отрасли редко попадают в лидеры по зарплатам. Чего не скажешь про традиционно «мужские» сегменты бизнеса: нефтегазовая отрасль, добыча сырья, производство, строительство, финансы.

При этом 60% россиян согласны с тем, что важно поддерживать женщин, которые трудятся и строят карьеру в «мужских» сферах. 51% полагают, что их зарплата должна быть не ниже, чем у мужчин, 14% выступают за безопасную рабочую среду для женщин, 6% — за гибкий график, по 5% — за психологическую поддержку и дополнительные выходные. Тех, кто уверен, что женщинам в мужских отраслях не нужна вообще никакая поддержка, оказалось 40%.