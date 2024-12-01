Россияне стали покупать больше жевательной резинки в 2024 году

Продажи жвачки в РФ в третьем квартале текущего года выросли на 8,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает ТАСС .

По данным из исследования холдинга «Ромир», в третьем квартале число россиян, хотя бы раз купившим товар в категории жевательная резинка, составило чуть более 53%.

При этом на 8,5% увеличилась частота покупок в указанной категории, и на 2% вырос средний чек, он составил свыше 50 рублей.

Около 80% рынка жвачки в стране приходится на продукцию трех брендов. Это Orbit (доля 34%), Dirol (24%) и Mentos (21%).

В основном данный товар покупают в магазинах у дома (40%). Кроме того, лидерами по продажам среди торговых сетей являются «Пятерочка», «Магнит» и Fix Price. На них приходится около половины продаж (49%) продаж.