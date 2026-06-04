Россияне стали массово зарабатывать на кедровых шишках

Жители Сибири и Севера начали активно зарабатывать на сборе кедровых шишек, продавая их как сырье и очищенные орехи. Экологи предупреждают о рисках для лесов, сообщает «Вечерняя Москва» .

В таежных регионах набирает обороты «шишечный» бизнес. В пунктах приема за мешок платят 2–3 тысячи рублей, а очищенные кедровые орехи стоят 10–20 тысяч. Некоторые сборщики нанимают бригады и устанавливают оборудование для переработки. Орехи используют для производства масел и сладостей. В интернете шишки продают по цене от 250 рублей за 5 килограммов до 1000 рублей за ящик.

Учитель биологии и эксперт платформы «Россия — страна возможностей» Егор Кокшаров заявил, что массовый сбор наносит вред лесам.

«Тотальный сбор лишает их корма, что приводит к миграции животных и снижению их популяции. Неконтролируемый сбор шишек может привести к долгосрочным негативным последствиям для лесов», — заключает эксперт.

По словам Кокшарова, сборщики нередко трясут деревья и бьют по стволам колотушками, повреждая кору. Это ослабляет кедры, делает их уязвимыми для вредителей и снижает урожайность, а иногда приводит к гибели в течение 10 лет.

Судебный юрист Владимир Комсолев напомнил, что Лесной кодекс разрешает бесплатно собирать шишки для личных нужд и только опавшие. За нарушение грозят штрафы от 500 до 4000 рублей с изъятием продукции. При этом четкого определения «личных нужд» в законе нет, а контролировать массовые заготовки сложно.

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