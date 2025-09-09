Россияне стали чаще искать подработку в 2025 году

В России стремительно растет интерес к временной занятости: люди ищут подработку в 3,5 раза чаще, чем год назад. Также в 2025 году каждый месяц в среднем 430 тыс. человек регистрируются как самозанятые — это на 9% выше, чем в 2024 году, и на 32% выше, чем в 2023-м, сообщила РИАМО Legal-партнер сервиса временной занятости «Авито Подработка» Евгения Хорова.

По данным ФНС, в России на момент июля 2025 года было зарегистрировано более 14 млн самозанятых — это на 28% больше, чем год назад. Лидерами по числу самозанятых остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а среди регионов — Краснодарский край, Свердловская и Самарская области, Татарстан, Дагестан и Новосибирская область.

31 июля 2025 года президент России подписал закон о платформенной занятости. Документ закрепляет новые правила работы для онлайн-сервисов, исполнителей и заказчиков. Вступление закона в силу запланировано на 1 октября 2026 года, а до этого времени будут разработаны необходимые подзаконные акты.

«Принятие закона о платформенной занятости — важный шаг для развития рынка. Бизнес получает прозрачные механизмы, исполнители — возможность брать разовые заказы удобно и легально, государство — обеленный рынок с понятными правилами. В итоге выигрывают все стороны. А для платформ временной занятости это возможность сделать взаимодействие между заказчиками и исполнителями еще более безопасным и эффективным», — рассказала Хорова в рамках выступления на «Персонал Экспо».

Для бизнеса этот закон означает возможность легально и безопасно привлекать временных сотрудников, снижать издержки и быстро закрывать дефицитные позиции. Для исполнителей — удобный способ получать заказы, повышать уровень дохода и работать с гарантией прозрачных условий. Для государства это обеленный рынок с понятными правилами и драйвер цифровой экономики, считает Хорова.