Россияне стали больше платить коллекторам в начале 2024 года

По информации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в период с января по март этого года средний размер платежей россиян вырос на 13,8% и превысил 5 тыс. рублей, сообщает РБК .

В марте средний платеж коллекторам достиг 5,3 тыс. рублей. Такого резкого прироста не было с 2022 года, тогда в стране начала восстанавливаться дисциплина должников.

В ассоциации считают, что средний платеж должников вырос из-за сокращения необязательных расходов. Также россияне стали переходить на сберегательную модель поведения. По мнению экспертов, роль играет и рост реальных зарплат, поэтому клиенту могут выделить средства на погашение собственных долгов.

Участники рынка отметили, что масштабные программы урегулирования, введенные коллекторами, оказывают положительный эффект. Дополнительной мотивацией стали и разные акции, которые кредиторы предлагают должникам. Например, клиенту могут предложить скидку до 60% от суммы долга, если он вернется к расчетам по кредиту.

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