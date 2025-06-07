Россияне стали активнее инвестировать в покупку номеров в отелях

В России все больше инвесторов рассматривают возможность приобретения номеров в отелях как способ получения пассивного дохода при развитии внутреннего туризма, сообщила Газете.ru основатель и CEO Nedvex, разработчика IT платформы для профессионалов рынка недвижимости Юлия Хлуднева.

По ее словам, в Европе покупка и сдача в аренду номеров в гостиницах в курортных городах уже популярна. В России данное направление только начинает развиваться, но наблюдаются высокие темпы роста. В 2023 году объемы аренды в элитном сегменте Сочи увеличились на 25%, а ставки подросли на 50%.

Как пояснила эксперт, схема работает следующим образом: инвестор покупает номер в отеле и передает его в управление гостиничному оператору. Покупатель может использовать данный номер для личного отдыха в течение нескольких недель в году, а в остальное время его будут сдавать туристам. УК обеспечивает обслуживание номера, а гостиничный оператор — сервис, бронирование и загрузку.

На рынке Сочи, по мнению Хлудневой, данная модель инвестирования уже успешно себя зарекомендовала, а также показывает неплохую доходность несколько лет. Числа сильно зависят от точки входа в проект, бывает, что инвесторы зарабатывали свыше 250% доходности.

Она уточнила, что основные покупатели в этом сегменте — семейные пары в возрасте 35-60 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных регцентров страны. Среди них также есть предприниматели, топ-менеджеры IT-компаний, владельцы бизнеса. Кроме того, много семей с детьми из Сибири и северных регионов РФ.

Основные мотивы инвесторов различаются. Некоторые рассматривают покупку номера для личного использования, остальные — как инвестицию. Еще многие покупатели ищут альтернативу иностранным курортам и способ сохранить капитал.