Россияне смогут «комплексно урегулировать» долги по кредитам

ЦБ РФ планирует узаконить практику соглашений банков, МФО и коллекторов, касающуюся взыскания долгов с «общих» заемщиков. На поиск оптимального решения с клиентом дадут до 30 дней, сообщает РБК .

Центробанк подготовил проект закон по вопросу обязательной процедуры «комплексного урегулирования» долгов по кредитам и займам для физлиц. По нему взявшим кредит и допустившим просрочки можно будет заключать единые соглашения о реструктуризации задолженности сразу со всеми кредиторами.

Как рассказал начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков, данный документ был создан совместно с Минфином, также участвовали крупнейшие кредиторы РФ и профессиональные взыскатели.

Предполагается, что кредиторы одного заемщика должны будут предложить допустившему просрочку план работы. Он может включать в себя различные опции, среди которых отсрочка платежей, реструктуризация, отмена штрафов и пеней и т. д. На разработку плана будет уходить до 30 дней.

При этом сведения о том, что клиент с просрочкой начал переговоры с одним из кредиторов, должна будет отразиться в его истории заемов.