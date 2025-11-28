Россияне продолжают скупать валюту. Эксперт объяснил, в чем причина

Рост спроса на приобретение иностранной валюты говорит о целом ряде экономических процессов как внутри страны, так и на мировой арене. На сегодняшний день в качестве основных причин можно выделить прежде всего применение санкций и геополитическую неопределенность, рассказал РИАМО старший юрист NSV Consulting Денис Ярошевич.

Надежный актив и высокая ключевая ставка

По его мнению, иностранная валюта воспринимается как более надежный актив для сохранения капитала. Население и бизнес зачастую стремятся перевести часть своих сбережений в иностранную валюту в целях избежания возможных потерь в будущем.

«Высокая ключевая ставка ЦБ РФ и инфляция также являются факторами роста спроса на приобретение валюты. Несмотря на то, что высокая ставка ЦБ РФ должна сдерживать спрос на кредиты и потребление, она также является индикатором высоких рисков и инфляции, что приводит к процессу перевода части сбережений в иностранную валюту», — отметил Ярошевич.

Ограничения на вывод капитала и отсутствие ясных перспектив

Дополнительно следует упомянуть ограничения на вывод капитала и потребности бизнеса в части расчетов с иностранными контрагентами, что приводит к фундаментальному спросу на иностранную валюту и постоянному стремлению населения и бизнеса к созданию «подушки безопасности» в валюте внутри страны. Также важно отметить и определенные психологические причины, выражающиеся в девальвационных ожиданиях и геополитической неопределенности.

«На фоне отсутствия ясных перспектив и продолжающегося санкционного давления население предпочитает хранить сбережения в наиболее ликвидной и предсказуемой валюте. Рост спроса на иностранную валюту в целом говорит о ряде процессов и достаточно тревожных тенденциях, включая высокие инфляционные ожидания, увеличение экономической неопределенности, снижение доверия к национальной валюте и стремление бизнеса и населения минимизировать финансовые риски», — подчеркнул специалист.

Сценарии будущего

Вопрос же о сроках является самым непростым, так как многое зависит от целого ряда факторов, которые сложно спрогнозировать и предугадать, однако в общем возможно выделить несколько основных сценариев. Прежде всего это базовый вариант поддержания высокого спроса на иностранную валюту при условии сохранения геополитической напряженности, текущей экономической ситуации и санкционного давления.

«Оптимистичный сценарий предполагает уменьшение спроса на фоне стабилизации курса рубля, снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также смягчения геополитической ситуации. В противном же случае мы увидим пессимистичный сценарий, при котором уровень спроса на приобретение иностранной валюты сохранится и будет постепенно расти», — заявил эксперт.

На сегодняшний день можно сделать однозначный вывод, что в среднесрочной перспективе спрос на иностранную валюту будет оставаться повышенным, так как маловероятно, что ранее упомянутые фундаментальные причины будут полностью исключены, однако его интенсивность может колебаться, а окончательно данная тенденция изменится лишь при условии кардинального улучшения внешнеполитической и экономической ситуации, заключил Ярошевич.

