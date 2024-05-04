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Россияне потратили за год более 25 млрд рублей на музыку по подписке

Жители России за последний год потратили более 25 млрд рублей на подписки для музыки, сообщает РБК .

Объем рынка музыкальных сервисов в России по итогам 2023 года вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд руб.

При этом, доход от платной подписки за прошлый год составил 97,5% выручки, или 24,8 млрд руб. Еще 387 млн руб было заработано на рекламе.

Однако по результатам исследования стало известно, что многие предпочитают слушать музыку без подписки, но с рекламой.

При общей среднемесячной аудитории таких сервисов 76,3 млн за подписку платят лишь 21,7 млн пользователей.