Маленькая девочка спровоцировала жесткую аварию с грузовиком в Твери — видео

Грузовик в Твери врезался в такси из-за маленькой девочки, выбежавшей на дорогу

ДТП произошло в районе дома №19 по улице Спартака. Водитель большегруза ехал в сторону площади Капошвара и внезапно выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем такси. Причину неожиданного маневра водителя грузовика удалось установить лишь после просмотра видео с камер наблюдения.

На кадрах видно, как прямо перед грузовиком на дорогу выбегает маленькая девочка. Водитель успевает объехать ребенка, выезжает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с легковушкой Volkswagen Polo. Затем женщина с коляской забирает девочку и они быстрым шагом скрываются с места ДТП.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка такси. Виновница ДТП не пострадала и отделалась лишь испугом.