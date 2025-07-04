Сотрудники полиции оцепили фитнес-клуб на юго-западе Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов оцепили один из фитнес-клубов на юго-западе российской столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в пятницу днем на Балаклавском проспекте.

На опубликованных кадрах видно, как силовики оцепили территорию вокруг фитнес-клуба Spirit. При входе в здание стоит полицейский фургон.

По словам местных жителей, в настоящее время правоохранители с собаками проверяют территорию вокруг фитнес-клуба.