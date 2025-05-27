Россияне стали поддерживать цифровой рубль

Доверие к цифровому рублю в России выросло вдвое за два года

Согласно последним исследованиям, отношение россиян к цифровому рублю кардинально изменилось за последние два года, сообщает РИА Новости .

Если в 2023 году лишь около трети населения положительно оценивало эту инициативу Центробанка, то сегодня доля сторонников новой формы национальной валюты выросла до 73%. Особенно заметен этот рост в крупных городах среди экономически активного населения 35-45 лет, занятого в высокотехнологичных отраслях — финансах, IT и науке.

Примечательной тенденцией стало изменение отношения пенсионеров — если год назад лишь каждый четвертый представитель старшего поколения был готов пользоваться цифровой валютой, то сегодня эта доля приблизилась к 43%. Такой скачок объясняется активной просветительской работой регулятора и постепенным привыканием населения к цифровым финансовым инструментам.

Основные ожидания граждан связаны с практическими преимуществами новой формы денег. Почти половина респондентов (46%) рассчитывает на упрощение международных расчетов, четверть (24%) — на увеличение скорости операций внутри страны, пятая часть (21%) видит в цифровом рубле инструмент борьбы с теневой экономикой. Особенно показательно, что подавляющее большинство (83%) считает эту форму денег наиболее защищенной от мошеннических схем, что свидетельствует о высоком доверии к технологическим решениям Центробанка.

Эксперты связывают столь стремительный рост популярности цифрового рубля с успешным пилотным тестированием технологии и грамотной информационной политикой. Массовое внедрение, запланированное на 2025 год, по прогнозам, сможет существенно модернизировать финансовую систему страны, сделав платежи мгновенными, прозрачными и максимально безопасными для всех категорий пользователей.