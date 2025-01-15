Россияне планируют будущие покупки: спрос на товары для дома вырос в 2025 году

Спрос на товары для дома вырос в России после Нового года

Представители сервиса «Яндекс Маркет» рассказали о росте спроса на товары для дома после наступления Нового года, сообщает «ФедералПресс» .

В течение январских праздников пользователи активно пополняли свои списки различными тематическими подборками, среди которых были организаторы пространства — корзины, коробки и прочие. Также популярностью пользовались новогодние украшения. Кроме того, высокий интерес наблюдался к серьгам и конструкторам.

Рост популярности этих категорий подтвердился увеличением продаж на «Яндекс Маркете». В период с 1 по 9 января спрос на товары для организации пространства вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на новогодние игрушки — в 1,6 раза.

«Возможно, такой тренд объясняется тем, что многие россияне планируют будущие покупки, в том числе декор для дома к следующему Новому году», — отметили представители сервиса.

При этом отмечается, что в декабре такие товары также были в топе, однако занимали более низкие позиции. Тогда россияне в большей степени добавляли в списки одежду, особенно футболки, майки и топы.

С момента появления функции списков на «Яндекс Маркете» пользователи создали более 170 тысяч подборок. Наиболее запрашиваемыми брендами в этих списках стали Xiaomi, «Икеа», Lego, Яндекс, Kitfort, Tuvio, Pragma, Apple, Sokolov и Samsung.